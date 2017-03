Zaans kampioensfeestje? Grootste kans in De Tref bij ZKC

United Photos/Rob van Wieringen ZKC in actie tegen Kios.

ZAANSTREEK - De korfballers van KZ/Hiltex kunnen zich zaterdag één speelronde voor het einde verzekeren van deelname aan de play-offs. Daarvoor moeten zij zelf verrassen bij PKC, dat nog zonder puntverlies is, en concurrent Blauw Wit de verwachte nederlaag leiden bij TOP. De kans op feestende Zaanse spelers is groter op andere velden.

Door Van onze verslaggever - 10-3-2017, 20:19 (Update 10-3-2017, 20:19)

De kans op een kampioenschap is het grootst bij ZKC. De Zaandammers beginnen om vijf over half zeven in sporthal De Tref aan het duel tegen Atlantis. De ploeg van trainer Mark Krook heeft aan een gelijkspel voldoende om het kampioenschap veilig te stellen van de derde klasse H. Bij een nederlaag moet ZKC wachten op de uitslag van Kios-Huizen, een duel dat een half uur later begint. Wint de thuisploeg dan volgt een beslissingsduel, bij elk ander resultaat barst het feest in Zaandam alsnog los.

Ook bij Groen Geel in Wormer zou een kampioensfeest kunnen ontstaan. De ploeg van trainer Dico Dik neemt het in eigen huis vanaf half acht op tegen Amicitia. Op dat moment is het resultaat van KVA al bekend. De concurrent in de strijd om de titel begint om half drie aan de wedstrijd tegen De Hoeve. Als de Amsterdammers winnen blijft de champagne sowieso in de koelkast, want dan kunnen de Wormers hooguit een beslissingswedstrijd afdwingen. Laat KVA echter een punt liggen, dan verovert Groen Geel bij een zege alsnog de titel van de overgangsklasse D, een kampioenschap dat enkele speelronden eerder nog buiten bereik leek. Uiteraard bestaat echter ook de kans dat de Zaanse aanhang in mineur de zaal verlaat, want als Groen Geel een minder resultaat neerzet dan KVA is de felbegeerde promotie naar de hoofdklasse van het één op het andere moment buiten zicht.

De situatie van ZKV is al uitgebreid besproken in de krant van vrijdag. Maar omdat ’de schets’ zo bijzonder is toch nog even een herhaling. Bij een zege op BEP zijn de Zaandammers veilig. Bij elk ander resultaat is de ploeg afhankelijk van de resultaten op de andere velden. Bij een nederlaag moet ZKV hopen dat DOS Kampen en Fiks beide hun thuiswedstrijd verliezen. In dat geval weten de Zaandammers zeker dat ze ook volgend seizoen in de overgangsklasse uitkomen. Wint één van de twee genoemde teams en verliest de andere, eindigt het team van Jorrith Ekelmans als zevende en moet het aantreden in promotiedegradatiewedstrijden. Speelt Fiks of DOS Kampen gelijk (of beide) dan moet voor de nacompetitie nog een beslissingsduel worden afgewerkt om de eindstand te bepalen.

Het scenario wordt nog ingewikkelder als BEP en ZKV de punten delen. In dat geval is er mogelijk na de competitie een vierkamp nodig om te bepalen welke ploeg als zevende eindigt.

Voor de overige Zaanse ploegen staat dit weekeinde alleen de eer op het spel. OKV is al zeker van degradatie naar de derde klasse, Roda (eerste klasse), Furore (derde klasse) en Zaandam Zuid (vierde klasse)komen volgend seizoen op hetzelfde niveau uit. Roda kan nog wel een cruciale rol spelen in de titelstrijd. De ploeg neemt het in eigen huis op tegen koploper HKC. Laatstgenoemde ploeg heeft genoeg aan een gelijkspel om de titel veilig te stellen. Bij een zege van de Westzaners kunnen Merwede en Albatros op gelijke hoogte komen.

Standen. Overgangsklasse C: Die Haghe 13-24, HKV/Ons Eibernest 13-14, Sporting Trigon 13-13, Wit Blauw 13-12, ZKV 13-11, BEP 13-10, Fiks 13-10, DOS Kampen 13-10.

Overgangsklasse D: Groen Geel 13-20, KVA 13-20, AVO 13-15, De Hoeve 13-15, Amicitia 13-12, Mid Fryslan 13-9, AKC 13-8, NKC 13-5.

Eerste klasse D: HKC 13-19, Merwede 13-17, Albatros 13-17, Fortis 13-14, Ondo 13-13, Roda 13-10, Weidevogels 13-7, Rapid 13-7.

Tweede klasse F: Swift 13-18, Ados 13-18, DKC 13-17, Dubbel Zes 13-16, Atalante 13-11, Sporting West 13-10, Midlandia 13-8, OKV 13-6.

Derde klasse G: Crescendo 13-18, Haarlem 13-15, Madjoe 13-14, Furore 13-14, DKV Victoria 13-14, Helios 13-12, Oranje Nassau 13-11, Purmer 13-6.

Derde klasse H: ZKC 13-23, Kios 13-21, Atlantis 13-15, De Vinken 13-14, Luno 13-13, Huizen 13-9, SDO 13-8, Esdo 13-1.

Vierde klasse: Stormvogels 11-17, Oosterkwartier 12-17, Vogel 11-14, Aurora 11-14, Zaandam Zuid 11-12, HBC 11-2, WWBSV 11-2.