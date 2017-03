Teleurstellingen horen er ook bij

Ronald Goedheer Richard Douma: ,,Het liep niet en het meest vervelende is dat ik er geen duidelijke verklaring voor heb.’’

KOOG AAN DE ZAAN - Marco Douma zat ’s ochtends nog in het vliegtuig. Met een flinke kater. Niet veroorzaakt door alcohol, maar door zijn prestatie op het Europees kampioenschap indoor in Belgrado. De vermoeidheid en teleurstelling weerhielden de Zaandamse atleet echter niet om maandagavond enkele jonge topsporters in spé van adviezen te voorzien tijdens een bijeenkomst van de Stichting Topsportfonds Zaanstad.

Door Eric Strouwene.strouwen@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 21:55 (Update 7-3-2017, 21:56)

In Topsportcentrum De Koog slaagde de Zaandammer er weer in om een lach op zijn gezicht te toveren. Maar de...