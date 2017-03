In de luwte: ’Zo’n situatie nog nooit meegemaakt’

Archieffoto ZKV: met elf punten nog niet veilig.

De overgangsklasse C dreigt een bizarre climax te krijgen. Als de ploegen het spel meespelen - en daar zijn geen vreemde uitslagen voor nodig - wordt na de competitie in een vijfkamp beslist welke ploeg in deze korfbalpoule op de voorlaatste positie eindigt en daarmee degradeert. In dat geval zouden twaalf punten uit veertien wedstrijden onvoldoende zijn voor handhaving.

ZKV is één van de zes ploegen die nog strijden moeten vrezen voor degradatie. De Zaandammers hebben elf punten en nemen het in...