’Duel waar alles op en aan zat’

Ronald Goedheer De spelers van Assendelft vieren feest na de - naar wat later bleek - winnende treffer

TWEEDE KLASSE - Ali el Ghazali was als maker van de enige treffer na afloop van het duel tegen Fortuna Wormerveer de gevierde man bij Assendelft. ,,Heerlijk’’, lachte de matchwinner. ,,Leuk ook om een keer op zaterdagavond te voetballen. Daar mag van mij in de toekomst wel vaker voor worden gekozen.’’

,,We hebben vandaag gestreden als een team’’, constateerde El Ghazali tevreden. ,,Deze overwinning geeft wat lucht in de strijd tegen degradatie, we kunnen voorzichtig weer naar boven kijken.’’

De aanvaller vond wel...