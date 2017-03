Licht, strijd en gekleurde brillen

Ronald Goedheer Assendelft-doelman Halil Suzulmus hield in Wormerveer zijn doel schoon.

Fortuna Wormerveer-Assendelft, een minuut-tot-minuut-verslag.18.51 uur: De spanning neemt toe op het terrein van Fortuna Wormerveer. Het is gezellig druk in de kantine en rond het veld. De lichtmasten doen hun werk. De felle lampen vergroten de sfeer. Het experiment om de derby op zaterdagavond te verplaatsen naar de zaterdagavond lijkt positief uit te pakken. Er zijn in ieder geval meer mensen dan normaal de kassa gepasseerd.

18.55 uur: Een luid gejuich stijgt op vanaf de tribune. Op het kunstgrasveld verschijnt een tractor...