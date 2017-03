Wet van Murphy treft Kondo Budjang

DEN BURG - De zaalvoetballers van Kondo Budjang moesten in Den Burg met 5-1 de meerdere erkennen in Texel’94. Een resultaat waarmee trainer Ferdinand Hofland wel kon leven. De oefenmeester was namelijk al blij dat hij een team het veld in kon sturen.

Door Eric Strouwen - 3-3-2017, 23:50 (Update 3-3-2017, 23:50)

Vijf ’ervaren’ spelers (Chris Manuputty, Daan Appel, Randazzo Manuputty, Nino van de Heuvel en doelman Max Boon) en een b-junior (Robin Baartscheer); het was het totale aantal aan Zaanse zaalvoetballers, die in Den Helder op de boot stapten voor het duel tegen Texel’94. Ziekte, werk, een schorsing en verkeerdrukte, somde Hofland de redenen op. ,,Allemaal overmacht. Ed van Gils heeft er bijvoorbeeld alles aan gedaan om op tijd te komen, maar hij stond muurvast op de ring.’’

Dat de problemen zich voordeden op de dag dat de ploeg op Texel werd verwacht, maakte de Wet van Murphy compleet. ,,Voor elke andere wedstrijd had ik twee extra spelers gehad. Maar die jongens moesten werken en konden niet eerder vrij nemen. En we hadden al besloten om een uur later te vertrekken’’, verwees de oefenmeester naar het feit dat de boot naar Texel slechts één keer per uur vaart. ,,Eigenlijk hadden we om vijf uur moeten vertrekken. Dat werd zes uur. Dat we dan heel weinig voorbereidingstijd zouden hebben, namen we op de koop toe.’’

Ondanks de personele problemen zag Hofland zijn ploeg in de eerste helft Texel goed tegenstand bieden. ,,We waren zelfs sterker’’, oordeelde de oefenmeester. Toch keken de bezoekers bij rust door een treffer van Pieter-Jan Eelman tegen een achterstand aan: 1-0. Na rust liep de thuisploeg uit naar 3-0. Een treffer van Chris Manuputty bracht de spanning even terug in de wedstrijd, maar Texel profiteerde dankbaar van de risico’s die de bezoekers in de slotfase namen.

Na afloop berustte Hofland in het resultaat. ,,Ik kan de jongens vandaag niets kwalijk nemen. Ze hebben met name in de eerste helft goed gespeeld, ook Robin viel prima in. Na de 2-0 zag je wel iets knappen bij ons. Maar dat is niet zo heel gek. Die jongens hebben heel veel energie verbruikt. Ik kan hier wel mee leven.’’

Volendam nam vrijdag een voorschot op de titel door concurrent Zeemacht met 5-2 te verslaan. Een tegenvaller voor Kondo was de zege van Knooppunt 2 op AC Kingdom. De Amsterdammers vergrootten de voorsprong op de Zaanse ploeg naar vijf punten. Meevaller was de nederlaag van Marlène 2 bij hekkensluiter De Ruif, waardoor de ploeg uit Heerhugowaard met drie punten binnen bereik van Kondo bleef.

,,Volgende week tegen Zeemacht wordt lastig’’, keek Hofland vooruit. ,,Maar van de laatste vier wedstrijden zullen we er minstens één moeten winnen, maar liever drie of vier.’’ Met Leekster Eagles, Emmeloord, De Ruif en AC Kingdom als tegenstander is dat op papier geen onmogelijke opdracht.

Stand eerste divisie: 1. Volendam 17-45, 2. White Stones 17-38, 3. Zeemacht 17-38, 4. Texel’94 17-33, 5. AC Kingdom 17-28, 6. Leekster Eagles 17-22, 7. Knooppunt 2 17-21, 8. Marlène 2 17-19, 9. Kondo Budjang17-16, 10. Kawin 17-16, 11. Emmeloord 17-15, 12. De Ruif 17-9. Plaatsen 11 en twaalf degraderen direct, nummers 9 en 10 worden verwezen naar de nacompetitie.