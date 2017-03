Mark de Vries: ’Alleen duel tegen SVA geldt voor mij als derby’

Mark de Vries (rechts, op de archieffoto in actie tegen Zaanlandia): ,,Of je nou zaterdagavond of zondagmiddag speelt; dat maakt volgens mij weinig uit.’’

ASSENDELFT - Een derby? Mark de Vries schiet in de lach. ,,Voor mij is er maar één derby en dat is de wedstrijd tegen SVA’’, reageert de voetballer van Assendelft. ,,Fortuna Wormerveer is een leuke tegenstander. Maar voor mij voelt de wedstrijd niet extra speciaal.’’

Door Eric Strouwen - 3-3-2017, 21:59 (Update 3-3-2017, 21:59)

De Vries haast zich echter om te benadrukken dat hij zich wel verheugt op het duel, dat al zaterdagavond wordt gespeeld. ,,Ik denk dat er aardig wat publiek op afkomt. Ik hoop dat we die mensen een...