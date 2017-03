Erik van der Schaaf: Voortvarende start

ANP Erik van der Schaaf (links, 6) in actie in de bekerfinale tegen Orion: ,,Het was het juiste moment voor de overstap naar Orion.’’

ZAANDAM - Was de stap van topdivisionist Zaanstad naar titelkandidaat Orion niet te groot? Er waren de nodige twijfels of Erik van der Schaaf zou slagen bij zijn nieuwe club. Maar de 23-jarige volleyballer heeft zijn draai snel gevonden in Doetinchem. De Zaandammer veroverde onmiddellijk een basisplaats en heeft met de beker inmiddels een eerste prijs in bezit.

Door Daan Keijzer - 1-3-2017, 21:58 (Update 1-3-2017, 21:58)

,,Mijn seizoen verloopt voortvarend’’, kijkt Van der Schaaf terug op het eerste half jaar bij de club uit Doetinchem. ,,Ik had niet verwacht dat...