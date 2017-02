Esther Cordus met Oranje naar World Games

Esther Cordus en Marjolijn Kroon stonden eerder dit seizoen bij het duel KZ-LDODK tegenover elkaar. Bij Oranje staat het tweetal weer aan dezelfde kant.

ZAANDAM - Wim Bakker durfde eind november de voorspelling wel aan: ’Esther Cordus speelt binnen een half jaar in Oranje’, hield hij destijds zijn gehoor voorafgaand aan de eerste thuiswedstrijd van KZ/Hiltex in topsportcentrum De Koog voor. De trainer heeft gelijk gekregen: de 22-jarige Zaandamse korfbalsters is door bondscoach Wim Scholtmeijer opgenomen in de selectie die deze zomer deelneemt aan de World Games in het Poolse Wroclaw.

Door Eric Strouwen - 28-2-2017, 23:12 (Update 28-2-2017, 23:17)

Cordus werd dinsdagmiddag door Scholtmeijer op de hoogte gesteld. Een hele leuke verrassing, reageert Cordus....