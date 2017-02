In de luwte: Tweespalt onder de divisieclubs

Ronald Goedheer De wedstrijd tussen Fortuna Wormerveer en Assendelft wordt niet zondag, maar al zaterdagavond gespeeld.

Het wordt een spannende week voor de voetbalclubs in de tweede en derde divisie. De tuchtcommissie heeft beloofd dat er duidelijkheid komt over de puntenstraf die is opgelegd aan de verenigingen die weigeren spelers onder contract te nemen en daarmee niet voldoen aan de licentie-eisen. Een zaak die voor tweespalt zorgt tussen de betrokken clubs.

Want waar de veertien gestrafte clubs - gesteund door zes verenigingen die wel aan verplichting hebben voldaan - de tuchtcommissie hebben gevraagd de eis rond contractspelers te...