Zaandijk krijgt in extra tijd nog twee treffers om oren

Ronald Goedheer Arnout van Oers op zoek naar het doel van Buitenveldert.

VIERDE KLASSE - Zaandijk verspeelde in eigen huis een zeker lijkende overwinning op Buitenveldert: 3-3. De Zaandijkers kregen in de blessuretijd nog twee tegentreffers om de oren.

Door Max Brienen - 26-2-2017, 21:48 (Update 26-2-2017, 21:48)

,,Wij hadden de wedstrijd al in de eerste helft moeten beslissen’’, reageerde de zichtbaar teleurgestelde Zaandijk-aanvoerder Tim Karreman. ,,We hebben zoveel kansen gehad, maar telkens ging het fout bij de laatste pass. Dan is het natuurlijk extra zuur dat we het aan het einde ook nog eens weggeven.’’

Voor trainer Ron Karreman was het onnodige gelijkspel...