Heijnis raakt schorsing kwijt

VOETBAL - De burgerrechter heeft een streep gezet door de schorsing van Ferry Heijnis. De voetballer Fortuna Wormerveer was gestraft voor zijn aandeel in een vechtpartij tussen spelers en aanhang van zijn club en DEM.

Het voorval had ruim twee uur na het duel tussen beide ploegen plaats, maar werd door de tuchtcommissie van de KNVB toch aan de wedstrijd gerelateerd. Fortuna kreeg vijf strafpunten opgelegd, DEM één. Individueel kreeg Heijnis met een schorsing van anderhalf jaar de hoogste straf.

Fortuna vocht de straffen aan bij de burgerrechter en deze stelde de Wormerveerders vrijdag in het gelijk omtrent Heijnis. De motivering volgt later. Heijnis wil nog geen commentaar geven op het nieuws. De bond kan nog in beroep gaan.