Weinig zweetdruppels bij volleyballers Zaanstad

Ronald Goedheer De volleyballers van Zaanstad waren zaterdag tegen Cito oppermachtig.

VOLLEYBAL - De shirtjes konden nog net niet ongewassen worden ingepakt voor het volgende duel. Maar veel zweetdruppels vloeiden er zaterdag niet bij de volleyballers van Zaanstad. De oppermachtige thuisploeg maakte korte metten met Cito.

Door Eric Strouwene.strouwen@hollandmediacombinatie.nl - 26-2-2017, 20:48 (Update 26-2-2017, 20:48)

Het duel duurde net iets langer dan een uur. Alleen in de tweede set was er even sprake van een serieuze krachtmeting. Al was dat vooral te danken aan het feit dat de thuisploeg in die fase even de concentratie kwijt was. De bezoekers namen met 14-18...