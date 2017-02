Birgit Witte: ’Ineens pats boem viel ik vol voorover’

Archieffoto Birgit Witte wint de Alternatieve Elfstedentocht van 2016, het onbetwiste hoogtepunt uit de carrière van de Zaanse schaatsster.

LULEA - De carrière van Birgit Witte leek woensdag een voortijdig einde te krijgen. De 34-jarige marathonschaatsster van STG Zaanstreek ging tijdens een natuurijswedstrijd in het Zweedse Lulea hard onderuit en brak haar kaak. ,,Klaar’’, liet Witte na het bezoek aan het ziekenhuis weten via de website schaatsen.nl. ,,Dit was het dan. Met zo’n blessure is het echt niet meer verantwoord nog van start te gaan.’’ Maar twee dagen na het voorval is de voormalig Zaandamse minder stellig.

Door Roza Blokker en Eric Strouwen - 25-2-2017, 1:10 (Update 25-2-2017, 1:10)

,,Ik wil volgende week...