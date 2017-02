Pauline Hondema maakt favorietenrol waar op NK ondanks rugblessure

Ronald Goedheer Pauline Hondema: ,,Ik heb liever een heel goed outdoorseizoen dan een matig indoorseizoen en een matig zomerseizoen.’’

ASSENDELFT - Een beetje last van zenuwen had Pauline Hondema wel. De zestienjarige verspringster was afgelopen weekend in Apeldoorn bij het NK Indoor voor junioren de grote favoriet voor de titel bij de meisjes A. „Maar je moet het dan nog wel doen, he?”

Door Paulien van den Berge - 21-2-2017, 14:43 (Update 21-2-2017, 15:35)

De Assendelftse sprong in de eerste ronde 5.70 meter ver. Het bleek de winnende sprong te zijn. „Het is maar een momentopname zo’n NK, dus ja, ik was wel wat zenuwachtig. Maar toen ik de eerste keer had...