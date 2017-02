De onmisbare boeman: ’Moet net wat overtuigender zijn’

Ronald Goedheer Scheidsrechter Manuel Uijttewaal: ,,Als je twijfelachtig overkomt, dan ben je gewoon kansloos.

Naam: Manuel UijttewaalLeeftijd: 18Sport: VoetbalWoonplaats: Nieuwkoop

Rode kaarten

,,Er gebeurde vandaag genoeg met veel strijd en twee rode kaarten voor ZTS. De eerste leek me duidelijk, dat was gewoon natrappen. Maar er was nog wel wat ophef over de tweede keer dat ik rood gaf. Dat was een tackle waarbij de speler van ZTS de bal miste en vol zijn tegenstander raakte. Dat was buitensporig hard inkomen en hij had de speler van AC Amsterdam daarmee kunnen blesseren.’’

Beleving

,,Het was een wedstrijd waarin het...