DEM-Fortuna: ’Verliep allemaal heel sportief’

Archieffoto Nick Snelders miste een strafschop.

EERSTE KLASSE - Fortuna Wormerveer heeft zondag op bezoek bij DEM een punt gepakt. In Beverwijk werd het 0-0. Aan de zijde van de bezoekers werd Nick Snelder de schlemiel. De doorgaans makkelijk scorende aanvaller miste een strafschop. Op het veld was niks te merken van het incident dat eerder dit seizoen plaatsvond na Fortuna-DEM. Hoewel er flink wat kaarten vielen, was het een sportieve wedstrijd.

Door Kees van Dalsem en Sven Bersee - 19-2-2017, 23:32 (Update 19-2-2017, 23:32)

In september vorig jaar liep het enkele uren na de competitiewedstrijd in Wormerveer uit de hand....