OFC gefrustreerd

Ronald Goedheer OFC-doelman Atam Koroglu moest tegen Quick’20 de bal eenmaal uit het net vissen.

DERDE DIVISIE - Een zacht zonnetje, een fris combinerend OFC en grote kansen voor Rahim Abdul en Adnan Barakat. De eerste dertig minuten in Oostzaan voorspelden in niets de frustrerende middag die het uiteindelijk werd. De woede richtte zich met name op het arbitrale trio, al kon de hand ook in eigen boezem worden gestoken.

Door Dylan Hoekzema - 19-2-2017, 23:28 (Update 19-2-2017, 23:28)

Na de tegentreffer, buitenspel volgens OFC, verdween de zon, verloren de Oostzaners de controle, en later ook hun hoofd. De arbitrage had absoluut zijn dag niet. Maar...