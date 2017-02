Zaanlandia stunt tegen de koploper

TWEEDE KLASSE - Zaanlandia heeft de koploper verrast. In en tegen Uitgeest werd het 3-4. De Zaandammers sleepten de winst pas in de slotfase binnen.

,,Een heerlijke overwinning’’, lachte Zaanlandia-trainer Ronald Dooijeweerd. ,,We hadden ons plan voor vandaag wat gewijzigd. We lieten Uitgeest voetballen en stonden zelf compact te verdedigen. Uit de counter zouden we dan gevaarlijk worden en dat werkte.’’ In de eerste helft kwam Zaanlandia op een 2-0 voorsprong door Reino Kok en Serkan Emirdag. Ondanks de voorsprong wist Dooijeweerd dat de buit nog niet binnen was. ,,Je weet dat het eerste kwartier na rust moeilijk wordt omdat ze dan gaan stormen. Als je dan snel de 1-2 tegen krijgt wordt het toch nagelbijten.’’ Zaanlandia bleef gedisiplineerd spelen en scoorde via Serkan Emirdag de 1-3. ,,En dan denk je wel: die is binnen’’, erkende Dooijeweerd. ,,Maar nog geen minuut later maakten zij 2-3. Vanaf dat moment was het vooral tegenhouden en hopen op een punt.’’ In de slotfase pakte de ploeg uit Zaandam toch de voorsprong via Jeremy Kho. ,,De ontlading was groot’’, gaf Dooijeweerd toe. ,,We hebben als team gestreden. Hard gewerkt en met disipline gespeeld. Een goede overwinning.’’