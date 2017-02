Ongeloof en blijdschap bij DC Zaanstreek

Ronald Goedheer Ruud Groot: ,,We gaan zeker om ons heen kijken voor eventuele versterkingen. Maar dat komt allemaal later wel. We gaan nu eerst genieten van het kampioensfeest.’’

DAMMEN - De spanning was zaterdag tot de allerlaatste zet om te snijden. In De Greep streden DC Zaanstreek en VAD in een rechtstreeks duel om de titel van de eerste klasse B. De bezoekers hadden voldoende aan een gelijkspel. Maar toen na ruim vijf uur de stofwolken waren opgetrokken bleek de thuisploeg de benodigde elf punten te hebben verzameld, waarmee een plaats in de hoofdklasse van volgend seizoen was veiliggesteld. Een reconstructie.

12:00 uur

De tien partijen gaan van start. Zaanstreek-aanvoerder Ruud...