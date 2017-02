Zaanstad moeizaam langs hekkensluiter

Ronald Goedheer De aanval van Donitas stuit op het blok van Zaanstad.

VOLLEYBAL - ,,Tevreden? Ik ben vooral blij met de punten’’, sprak Zaanstad-trainer Vincent Pirovano na afloop. ,,Het spel hield niet over vandaag. We begonnen zeer matig, maar herstelden ons later gelukkig wel.’’ Zaanstad won zaterdagavond van hekkensluiter Donitas (3-1), maar daarmee was ook alles gezegd.

Zaanstad, wetende dat het twaalf punten moet inlopen op koploper Sliedrecht, had het lastig tegen de hekkensluiter. ,,We waren angstig’’, analyseerde Pirovano. ,,Na ieder punt toonden we niet de spirit die ik wil zien. Dan zie je...