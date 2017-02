Roda juichend van veld na stevige nederlaag bij Fortis

Ronald Goedheer Ivan Karsters is ook volgend seizoen trainer van Roda.

ZAALKORFBAL - Verliezen en toch innerlijk juichend het veld verlaten; het overkwam de korfballers van Roda zaterdag. In de rust van het duel tegen Fortis werd namelijk bekend dat Weidevogels had gewonnen van Rapid. Daarmee was het degradatiegevaar definitief geweken voor de Westzaners.

,,Na een nederlaag gefeliciteerd worden is wel wat vreemd’’, reageerde Westzaan-trainer Ivan Karsters na afloop lachend. ,,Het liefst speel je jezelf op eigen kracht veilig, maar als dat niet lukt is het toch wel prettig als een ander ervoor...