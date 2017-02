Groen Geel neemt lastige horde in strijd om titel

ZAALKORFBAL - De korfballers van Groen Geel namen zaterdag opnieuw een lastige horde in de strijd om de titel. Amicitia, dat de ploeg uit Wormer vorige week nog een enorme dienst bewees door koploper KVA te verslaan, werd met 32-36 opzij gezet.

Groen Geel had een flinke kluif aan Amicitia. De thuisploeg speelde met name in de eerste helft uitstekend en stond bij rust met 21-17 voor. ,,We hadden heel veel moeite met de aanvallende druk die de tegenstander gaf’’, keek Groen Geel-trainer Dico Dik terug. ,,In de rust hebben we wat tactische omzettingen gedaan met als doel het automatisme wat uit de aanvallen van Amicitia te halen. Zorgen dat andere spelers moesten schieten en er in de aanval wat meer moest worden nagedacht.’’

Aanvankelijk leken de aanpassingen geen effect te hebben. De thuisploeg vergrootte de voorsprong tot zes treffers (24-18), maar vanaf dat moment namen de bezoekers het heft stevig in handen. ,,Weergaloos’’, beschreef Dik het spel van zijn ploeg. ,,In het laatste kwartier kon Amicitia ons niet meer bijbenen.’’

Groen Geel boog de achterstand om in een voorsprong die bij het eindsignaal vier treffers was. De ploeg uit Wormer hield daarmee de titelkansen in eigen hand. Over twee weken neemt Groen Geel het op tegen KVA, dat twee punten meer heeft. Wint het team van Dik deze confrontatie en maken beide koplopers vervolgens geen fout in de laatste speelronde, dan volgt na de competitie een beslissingsduel tussen KVA en Groen Geel.

Scores Groen Geel: Carlo de Vries 15, Kevin Dik 6, Terenc Griemink 6, Lisanne de Bruin 4, Martin Coevert 4, Nina Floris.