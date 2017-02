Gemengde gevoelens bij Kondo Budjang

Ronald Goedheer Kondo-doelman Nordin Bakker hield in de eerste helft zijn doel schoon.

ZAANDAM - Met de 3-6 eindstand kreeg het zaalvoetbalduel tussen Kondo Budjang en Volendam een uitslag, die paste in de voorspellingen. Maar de koploper van de eerste divisie had zich ongetwijfeld een makkelijkere avond voorgesteld. Want de tegen degradatie strijdende thuisploeg bood niet alleen goed tegenstand, het team van trainer Ferdinand Hofland was bij vlagen zelfs de betere ploeg.

De spelers van Kondo Budjang stapten na afloop dan ook met gemengde gevoelens van het veld. De nederlaag tegen Volendam was ingecalculeerd en...