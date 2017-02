OFC trekt Yuri Rose aan als trainer

Archieffoto Yuri Rose.

OOSTZAAN - OFC heeft Yuri Rose aangetrokken als hoofdtrainer voor komend seizoen. Het was al bekend dat Imdat Ilguy aan zijn laatste seizoen bezig is bij de Oostzaanse derdedivisionist.

Voor Rose wordt het zijn eerste klus als hoofdtrainer. Momenteel heeft de 37-jarige Purmerender het onder 19-team van AFC onder zijn hoede.

Rose kwam als profvoetballer tussen 1997 en 2013 uit voor Volendam, Heracles, Heerenveen, Sparta, De Graafschap en Cambuur. In 406 competitiewedstrijden scoorde hij precies honderd doelpunten.

In 2009 scoorde hij voor Sparta tegen Ajax. Enkele dagen na dat duel stapte Marco van Basten op als trainer van de Amsterdammers met de mededeling dat hij zichzelf niet goed genoeg vond om de club te leiden. Met Cambuur beëindigde de nieuwe OFC-trainer zijn profcarrière met het kampioenschap van de eerste divisie.

Rose kwam na zijn profcarrière uit voor de amateurs van Ajax. Bij de Amsterdammers had hij een belangrijk aandeel had in de promotie van de Amsterdammers naar de topklasse.

OFC staat momenteel tiende en bezet daarmee een stabiele positie in de middenmoot.

