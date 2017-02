Visie Klous ook na tweede zege ongewijzigd

Joeri Klous: ,,Ik dacht: ik zie wel waar het schip strandt.’’

ASSENDELFT - ,,Eerst maar eens een paar keer in de top-tien eindigen.’’ Deze uitspraak van Joeri Klous is slechts drie weken oud, maar mag al ’antiek’ worden genoemd. Inmiddels heeft de twintigjarige marathonschaatser namelijk twee zeges op zijn naam staan. De Assendelver won bij de B-rijders na de elfde wedstrijd in Groningen ook de twaalfde in Den Haag.

Tussendoor eindigde hij tussen de grote mannen als dertigste in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Klous schiet in de lach als hij wordt...