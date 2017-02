KZ-TOP: ’Er had meer ingezeten’

Ronald Goedheer Stijn van der Vegt scoort, hij zou even later geblesseerd uitvallen.

Koog aan de Zaan In de strijd om een plaats in de play-offs was het duel tegen TOP een tussendoortje voor de korfballers van KZ/Hiltex. Elk resultaat anders dan een nederlaag had een bonus geweest. Desondanks baalde Rick Voorneveld direct na afloop van het met 22-25 verloren duel zichtbaar. ,,Er had vandaag meer ingezeten.’’

Door Sam van der Loo en Eric Strouwen - 15-2-2017, 22:57 (Update 15-2-2017, 23:06)

Het doordeweekse duel tegen TOP illustreerde op ’fraaie’ wijze het wisselvallige seizoen van KZ. Goede fases werden afgewisseld met slechte. Met name de beginfase van de tweede helft...