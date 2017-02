Geen trek in vrouweneredivisie waterpolo

United Photo/Renata Jansen Jitske Rijpkema (Haerlem): ,,We zouden elke wedstrijd kansloos verliezen en daar hebben we geen trek in.’’

ZAANSTREEK - Dat een eredivisie met slechts acht teams ongewenst is, daar is de overgrote meerderheid het wel over eens. Toch is de kans klein dat het deelnemersveld op het hoogste niveau van het vrouwenwaterpolo snel weer uit de gewenste twaalf ploegen bestaat. De animo onder eersteklassers om te promoveren is uitermate klein.

14-2-2017

