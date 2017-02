Twintig medailles Xin Yi op NK Traditionele Kung Fu

Hotze Zijlstra Gino Faber, Shen van Dijk en Hill Fung Ip in actie op het onderdeel synchroon. Het Zaanse drietal won zilver.

WIERDEN - Gino Faber van Xin Yi keerde met drie gouden medailles terug van het Open NK Traditionele Kung Fu. De Wormerveerder zegevierde op de onderdelen handvorm, korte wapens (breedzwaard) en dubbelspel (dubbel breedzwaard). Met twintig medailles had de Wormerveerse vereniging sowieso reden om met een goed gevoel terug te kijken op het toernooi in Wierden.

Ook Hill Fung Ip toonde vorm tijdens het evenement dat open stond voor traditionele kung fu-stijlen. Hij pakte de eerste prijs op de handvorm en tweemaal zilver bij de lange wapens (speer) en synchroon (breedzwaard).

Het was voor het eerst dat Xin Yi acteerde op het onderdeel synchroon. Tijdens informele demonstraties worden hand- en wapenvormen wel vaker in groepsverband getoond, maar de club uit Wormerveer deed op dit onderdeel nog niet eerder mee aan een officiële krachtmeting. ,,Het Open NK was voor ons een mooie gelegenheid om te zien waar we op dit onderdeel als club staan”, aldus sifu (leraar) Song Hieng Hau na afloop. ,,Het resultaat stemt ons zeker tevreden.”

Bij de junioren tussen 13 en 16 jaar trok Shen van Dijk uit Wormerveer de aandacht. Hij pakte in Wierden goud met het dubbelspel (speer) en viel tevens bij de handvorm, de lange en korte wapens en het onderdeel synchroon in de prijzen. Zilveren en bronzen medailles waren er ook voor Xin Yi’s Selina Faber, Nathalie Wong en Abdelrahim Najih.

Xin Yi beoefent de noordelijke kung fu-stijlen Liu He Men en Choy Lee Fat. In Wierden werd rechtstreeks tegen andere traditionele stijlen gestreden, een krachtmeting die niet vaak voorkomt. Song Hieng Hau: ,,Het niveau van de scholen lag behoorlijk hoog, met betrekkelijk veel deelnemers per leeftijdsgroep en categorie. Het was een goede competitie voor de promotie van de traditionele kung fu.”