’61-0 had ook statement geweest’

Archieffoto Kondo Budjang verloor enkele weken geleden met 5-6 van ’t Knooppunt 2. Tegen Zeemacht verving de club uit Vianen het reserveteam door spelers van het eerste.

De 5-2 zege van Knooppunt 2 op Zeemacht wekte bij veel zaalvoetbalvolgers verbazing. Het Zaanse Kondo Budjang constateerde balend dat een concurrent in de strijd tegen degradatie drie bonuspunten pakte. Maar in werkelijkheid was de nederlaag van de titelpretendent tegen de degradatiekandidaat niet verrassend.

De thuisploeg trad namelijk aan met het eerste team, dat uitkomt in de eredivisie. De actie kostte Zeemacht niet alleen drie belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap van de eerste divisie, maar ook de titel van...