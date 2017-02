’Nog even geduld hebben’

Orange Pictures/Wout van Zoeren Menno Vloon valt juichend naar beneden na zijn geslaagde poging over 5.63 meter.

ATLETIEK - Even leek Menno Vloon tijdens het Nederlands kampioenschap indoor voor een stunt te zorgen. De lat lag op 5.73 meter en een geldige poging zou een ticket voor de WK in Londen opleveren. De polsstokhoogspringer van Lycurgus was er bij de tweede poging eigenlijk al over, maar toucheerde de lat alsnog. ,,Ja, helaas’’, reageert de Krommenieër na afloop. ,,Als je springt, merk je eigenlijk alleen dat de lat eraf gaat. Hoe precies kreeg ik op dat moment niet mee, behalve dat ik hem licht toucheerde.”

Door Paulien van den Berge - 12-2-2017, 22:38 (Update 12-2-2017, 22:38)