Pirovano: ’De inhaalrace begint’

Archieffoto Vincent Pirovano (rechts): ,,Een mooie volleybalavond, maar bij winst was het een geweldige avond geweest.’’

VOLLEYBAL - De mannen van Zaanstad houden zicht op de koppositie ondanks de tweede nederlaag op rij. In een spannende vijfsetter was Hengelo zaterdag net te sterk (25-20 21-25 27-25 20-25 15-10), waardoor de bezoekers één punt overhielden aan het duel. Ook Compaen verloor met 3-2, in dit geval was Cito de tegenstander.

Door Max Brienen en Dylan Hoekzema - 12-2-2017, 22:34 (Update 12-2-2017, 22:34)

Zaanstad gaat in de achtervolging na nieuwe nederlaag tegen een kampioenschapskandidaat

,,Een boeiende topper van hoog niveau’’, zei Zaanstad-trainer Vincent Pirovano over het topdivisieduel tussen de nummers twee en vier van de ranglijst. ,,Het was een mooie volleybalavond maar bij winst was het een geweldige avond geweest.’’

De derde set was het keerpunt in de wedstrijd. Zaanstad leidde met 24-21 en leek op weg naar een 2-1 voorsprong. ,,Dankzij kleine fouten grepen we alsnog naast de setwinst.’’

Hengelo profiteerde en nam de leiding maar Pirovano’s formatie dwong een vijfde set af. In de vijfde set piekte Hengelo op de beslissende momenten (15-10). ,,Vooral blokkerend waren zij sterk. Maar het scheelde niet veel, het was een slijtageslag met veel rally’s.’’

Zaanstad verloor daarmee na het duel tegen koploper Sliedrecht opnieuw een topwedstrijd. Daarvoor werden acht zeges op rij geboekt. ,,Waaronder tegen Hengelo en Sliedrecht. Ik heb er geen verklaring voor, maar het zijn natuurlijk wel twee sterke ploegen waar je van verliest.’’

De titel is allerminst uit beeld. Zaanstad speelde vier wedstrijden minder dan de top-drie en komt bij vier 3-0 of 3-1 zeges gelijk met Sliedrecht. ,,Als de komende twee wedstrijden zes punten opleveren, durf ik daar aan te denken. De inhaalrace begint, maar de weg is nog lang.’’

Compaen begon 2017 met een winstpartij maar kwam daarna in drie duels niet meer tot een zege. Ook op bezoek bij medemiddenmoter Cito wisten de Oostzaners niet te winnen. De thuisploeg zegevierde in vijf sets (25-19, 22-25, 19-25, 25-23, 15-11). Na een prima start leek de eerste set een prooi te worden voor de Oostzaners. De equipe van Sandor Rieuwers stortte echter in als een kaartenhuis. Liefst elf punten op rij voor de Zeistenaren resulteerden in een 1-0 achterstand.

De lange reeks zonder punten bracht Compaen niet van haar stuk. In de tweede set toonden de bezoekers veerkracht door ondanks een flinke achterstand de set alsnog naar zich toe te trekken (19-25). Na ook winst in de derde set (19-25) leek in de vierde set de tweede overwinning van het jaar veiliggesteld te worden.

Maar in de vierde set stond het sterke blok van Cito op en bracht het de thuisploeg op gelijke hoogte (25-23). Deze tegenslag kwam Compaen niet meer te boven. Met een geknakt moraal werd de laatste set verloren, zonder ook maar aanspraak te maken op de setwinst.

Na vier opeenvolgende verliespartijen gaat Compaen een korte onderbreking in als de nummer zes van de topdivisie. De Oostzaners hervatten over drie weken de competitie met een thuisduel tegen titelkandidaat Hengelo.