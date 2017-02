Wisselvallig KZ rekent af met hoogvlieger LDODK

ZAALKORBAL - KZ/Hiltex toont zich dit seizoen een bijzonder grillige ploeg. Vorige week waren de Kogers niet goed genoeg om van het lagergeklasseerde DOS’46 te winnen, maar een speelronde later toonden ze zich ’in een enerverende wedstrijd’ wel beter dan LDODK, derde op de ranglijst: 27-29.

Door Tom Flipse - 12-2-2017, 22:27 (Update 12-2-2017, 22:27)

Trainer Maarten van Woerkom weet wel waar de wisselvalligheid vandaan komt. ,,Rick en Esther (Voorneveld en Cordus, red.) speelden weer mee. Dat scheelt een slok op een borrel. Dit zijn beiden spelers die het verschil kunnen maken. Wanneer zij uitvallen, kunnen we dat niet geheel opvangen binnen de spelersgroep.’’

Met Voorneveld en Cordus in de basis nam KZ direct het voortouw, maar tot een grote voorsprong leidde dat niet: de ploegen gingen rusten bij een 14-15 stand. In de tweede helft nam LDODK het initiatief over. ,,Ze gaven veel druk, waardoor we meer fouten gingen maken’’, analyseerde Van Woerkom. Aanvallend ging het moeizamer bij de Kogers, dus kreeg jongeling Alwin Out de kans om daar verandering in te brengen. ,,De wissel pakte geweldig uit’’, blikte de trainer terug. ,,Alwin is een ijskonijn. Die jongen lijkt geen druk te voelen. Hij komt erin, en doet gewoon zijn dingetje.’’

Wanneer het vak van Out moest verdedigen, kwam Stijn van der Vegt weer in de ploeg. In de aanval stuurde Van Woerkom vervolgens Out weer het veld in. ,,Stijn stond verdedigend zijn mannetje tegen een spits van LDODK. Alwin kwam aanvallend beter uit de verf. Het is heerlijk dat ik daar tegenwoordig als trainer op kan inspelen.’’

Scores: Jordi Pasma 8, Tim Bakker 5, Stijn van der Vegt 4, Rick Voorneveld 4, Naomi Zuidweg 3, Alwin Out 3, Esther Cordus, Marjolijn Schenk.