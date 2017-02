De Ham verliest van het scorebord

WATERPOLO - De waterpoloërs van De Ham gaven zaterdag in sporthal De Watering tegen ZPB in het vierde kwart een voorsprong van twee treffers uit handen (13-14). Desondanks keek trainer Jan-Bram van Luit met een tevreden gevoel terug op het duel. ,,We hebben vandaag van het scorebord verloren.’’

Door Sylvia van Essen - 12-2-2017, 22:26 (Update 12-2-2017, 22:26)

,,Je kunt wedstrijden winnen, maar voor je gevoel verliezen’’, verduidelijkte Van Luit. ,,Je kunt ook wedstrijden verliezen en voor je gevoel de winst pakken. Dat laatste is vandaag het geval. Die eindstand zegt namelijk niets over het kwaliteitsproces dat we als ploeg doormaken. Iedereen heeft in deze wedstrijd op of boven zijn normale niveau gespeeld. We moeten echt tevreden zijn over de groei die we met z’n allen doormaken.’’

Aanvoerder Sjoerd Beets baalde wat langer van de nederlaag. Met name door het verloop van het vierde kwart, waaraan met een 8-8 stand was begonnen. ,,Er vielen bizar veel doelpunten in die laatste periode. Elf. Door goals van Kjeld en Stephen Gravesteijn kwamen we al snel twee doelpunten los. Dan mag je de wedstrijd niet meer uit handen geven. Maar helaas lukte het ons niet om de voorsprong vast te houden.’’

Bij 12-12 liep ZPB uit naar 12-14. Reinier van ’t Veer bracht de marge nog wel terug tot één treffer, maar de zege van de bezoekers kwam niet meer in gevaar. ,,Scoren is leuk, maar het winnen van een wedstrijd is nóg leuker’’, reageerde Beets. ,,Maar niemand krijgt hier in zwembad De Watering de winst cadeau. Ook ZPB niet.’’

Periodestanden: 2-4, 4-2, 2-2, 5-6. Scores De Ham: Stephen Gravestein 3, Floris van ’t Veer 3, Sjoerd Beets 2, Reinier van ’t Veer 2, Kjeld Gravensteijn, Dennis van der Linde, Jeremy van der Linde.