Profronde: ’Al lang vijf voor twaalf geweest’

Archieffoto De Profronde van Noord-Holland finisht dit jaar niet in de Zaanstreek. De renners passeren echter wel net als vorig jaar de Watertoren van Assendelft.

ZAANSTREEK - ’Het is al lang vijf voor twaalf geweest. Met vereende krachten is het de organisatie voor dit jaar nog gelukt om de wijzers tegen te houden, maar als er geen serieuze sponsor opstaat is de kans groot dat na 71 edities het doek valt voor de Internationale Profronde van Noord-Holland’.

Door Eric Strouwene.strouwen@hollandmediacombinatie.nl - 9-2-2017, 20:55 (Update 9-2-2017, 20:55)

De woorden van Peter Visser, die als woordvoerder optreedt van de organisatie, zijn meer dan een dreigement. De zoektocht naar sponsors om de oudste Nederlandse wielerklassieker te financieren, levert nauwelijks...