Dik over titel: ’KVA dit seizoen meest constant’

Ronald Goedheer ZKV-trainer Jorrith Ekelmans geeft zijn ploeg aanwijzingen tijdens een time-out.

ZAALKORFBAL - De titelkansen van Groen Geel daalden zondag tot dichtbij het nulpunt. De gewenste nederlaag van koploper KVA bij AVO kwam er niet. Bovendien verspeelden de korfballers uit Wormer zelf een punt tegen Mid Fryslân (29-29), waardoor de achterstand opliep tot vier punten. Ook voor KZ/Hiltex was het een zuur weekend. Door de 23-18 nederlaag bij DOS’46 werden de Kogers van de vierde plaats (die recht geeft op deelname aan de play-offs aan het eind van het seizoen) gestoten door Blauw Wit.

Door Tom Flipse - 7-2-2017, 11:43 (Update 7-2-2017, 11:44)

Dat is geen ramp, volgens trainer Maarten van Woerkom: ,,De vraag is of we wel goed genoeg zijn voor een plek in de play-offs. We kunnen weliswaar van bijna iedereen winnen, maar dit seizoen kunnen we ook van iedereen verliezen. Een plek in de play-offs is nog niet uit zicht. We hebben nog zeven wedstrijden voor de boeg - veertien punten te verdienen - we hebben het volledig in eigen hand.’’

KZ begon het duel tegen DOS’46 zwak. ,,We misten op dat moment de wilskracht. Ik heb daar direct op ingespeeld met wat wisselingen.’’ Jordi Pasma werd naar het andere vak gewisseld. Van Woerkom bracht Anouk Haars en Rick Voorneveld in het veld. De wissels deden de ploeg goed. Vooral verdedigend kregen de Kogers de zaakjes op orde.

Een gemiste strafworp met nog zes minuten op de klok werd door DOS onmiddellijk beantwoord met een score. Het bleek een tik, die KZ niet meer te boven kwam.

Het moment stond symbool voor de wedstrijd. ,,We misten veel te veel kansen’’, baalde de oefenmeester. ,,Ons schotpercentage lag op zestien procent. Bovendien misten we vier strafworpen.’’

De trainer was niet geheel ontevreden. ,,We zijn hard blijven werken. Dat hadden we aan onszelf beloofd nadat we in vorige wedstrijden bij achterstand de moed opgaven en weggeschoten werden. We kunnen in de spiegel kijken, de koppies gingen geen moment hangen.’’

Theoretisch heeft Goen Geel ook na zondag nog zicht op de noodzakelijke promotie naar de hoofdklasse. Maar dan moet alles meezitten. ,,KVA toont zich dit seizoen de meest stabiele ploeg’’, erkent trainer Dico Dik. De concurrent moet van de drie wedstrijden er twee verliezen, wil Groen Geel nog kans maken om haar doelstelling te behalen. De ploeg uit Amstelveen speelt achtereenvolgend tegen Amcitia, Groen Geel en De Hoeve (derde op de ranglijst). ,,De titel is dus niet onmogelijk, maar het wordt wel steeds lastiger.’’

Dik merkt dat zijn ploeg naarmate het seizoen vordert moet opboksen tegen steeds extremere omstandigheden. ,,De ploegen halen alles uit de kast om maar niet te hoeven verliezen van een veredelde juniorenploeg. Ik ga niet in detail treden, maar het gaat ver. Ik vind dat we daar geweldig mee omgaan. Ik heb dan wel de jongste ploeg van de poule, maar ze zijn ook het meest volwassen.’’

Mocht Groen Geel naast de titel grijpen, dan denkt Dik dat hij volgend seizoen een nieuwe poging kan wagen met dezelfde ploeg. ,,Natuurlijk zal er aan onze spelers worden getrokken, maar ik hoop dat ze die roep kunnen weerstaan. Er doen verhalen de ronde dat voor spelers als Kevin Dik en Carlo de Vries hun plek in Jong Oranje niet meer zeker is als ze volgend jaar niet minimaal in de hoofdklasse spelen. Ik heb wekelijks contact met de bondscoaches en daar wordt met geen woord over gerept.’’

Scores KZ: Stijn van der Vegt 4, Jordi Pasma 4, Tim Bakker 4, Alwin Out 2, Anouk Haars 2, Naomi Zuidweg, Rosemarie Roozenbeek, Rick Voorneveld.

Scores Groen Geel: Carlo de Vries 10, Kevin Dik 5, Terrenc Griemink 4, Lisanne de Bruin 4, Martin Coevert 2, Marieke Duineveld 2, Nina Floris, Elise Al.

ZKV-Sporting Trigon 30-31

ZKV-trainer Jorrith Ekelmans maakt zich geen enkele zorgen na de tweede nederlaag op rij van zijn ploeg. ,,We hebben nog drie wedstrijden te gaan tegen ploegen die onder ons staan. Daar moeten we er minimaal één van winnen om niet in gevaar te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar in slagen.’’

De oefenmeester hield eigenlijk een heel goed gevoel over aan de nederlaag. ,,We scoren dertig doelpunten, waarvan 95 procent velddoelpunten zijn. We speelden aanvallend gezien uitstekend. Ik heb genoten. Vooral van de eerste helft, toen speelden we echt fantastisch.’’

ZKV kreeg te veel vrije ballen en strafworpen tegen. ,,Dat is in zekere mate een consequentie van onze manier van verdedigen, maar ik vind wel dat we gecontroleerder moeten zijn.’’

Scores: Richard Brand 11, Joost Breetvelt 7, Niels Doeves 5, Monne Jonker 2, Romy Horak 2, Jori van der Peet 2, Deniece Derlagen.

Ondo-Roda 17-17

Roda kan prima leven met een gelijkspel tegen Ondo. Logisch, want door het verdiende punt kan de ploeg van trainer Ivan Karsters zich volgende week veilig spelen in de eerste klasse tegen hekkensluiter Weidevogels. Dan moet Ondo wel haar sportieve plicht doen en winnen van Rapid.

Karsters heeft er alle vertrouwen in dat zijn ploeg gaat winnen van Weidevogels. ,,We zijn de laatste weken goed bezig en spelen thuis. Dat geeft ons altijd een boost. Bovendien ben ik zaterdag jarig. Ik verwacht dus een passend cadeautje van mijn spelers.’’

Roda speelde niet haar beste wedstrijd tegen Ondo. Dat kwam mede doordat topscorer Hidde Pettinga goed aan banden werd gelegd. ,,Kees (Havik, red) ving dat redelijk goed op met zijn vier doelpunten’’, analyseerde Karsters. In de laatste seconden toonde Pettinga zich alsnog van grote waarde door de 17-17 te scoren uit een doorloopbal.

Scores: Mark Sluijs 6, Kees Havik 4, Nicolien Rep 3, Shanna Pettinga 2, Hidde Pettinga 2.

Luno-ZKC 16-16

Een ’slordig’ ZKC kwam niet verder dan een gelijkspel tegen Luno. ’Onnodig’, vond trainer Marc Krook. ,,Ik had Luno ingeschat als een lastige tegenstander, maar met onze kwaliteiten moet je gewoon winnen. Mijn ploeg had bij vlagen slimmer moeten spelen.’’

In de slotfase gaven de Zaandammers een 13-16 voorsprong weg. ,,Dat voelt heel zuur. Luno had wat mazzel in de afronding, maar wij hadden de wedsrijd beter uit moeten spelen’’, oordeelde Krook. De koppositie komt niet direct in gevaar door het puntverlies. ZKC leidt de derde klasse H met twee punten voorsprong op achtervolger Kios.

Scores: Leonieke Moerland 5, Mark Heijnen 3, Jordy Koel 2, Michiel de Ridder 2, Boris Boeije, Natasja Man, Willemijn Lineman, Emma Schaap.

Ados-OKV 17-14

,,OKV speelt dit seizoen goede wedstrijden tegen de verkeerde tegenstanders’’, oordeelde trainer Frank Anepool. ,,Tegen ploegen die net even wat verder zijn dan wij, zoals koplopers Ados en Swift, halen we alles uit de kast, maar verliezen we. Diezelfde inzet moeten we ook laten zien tegen de andere ploegen in de competitie.’’

Anepool genoot van zijn ploeg. ,,Ik durf te zeggen dat we in de eerste helft de betere ploeg waren; we domineerden. We hebben dat in de tweede helft doorgezet, maar het gebrek aan doelpunten brak ons uiteindelijk op.’’

Scores: Joey Bakker 5, Jente Visser 4, Robin Witbaard 2, Sandy Holverda, Annouk Butter, Jane Schanzleh.

Furore-Oranje Nassau 19-18

De gedachten van Furore-trainer Richard Stolte gingen in de slotfase van de wedstrijd tegen Oranje Nassau even terug naar het vorige duel tussen de twee ploegen. ,,Toen speelden we uiterst onrustig en werd dat afgestraft door Onno de Wildt, die de gelijkmaker scoorde.’’ Het leek er even op dat de geschiedenis zich zou herhalen, maar tot Stolte’s grote opluchting schoot De Wildt dit keer ver naast. ,,We kwamen goed weg’’, reageerde de trainer eerlijk. Door de zege doen de Krommenieërs goede zaken: ze staan nu drie punten los van nummer zeven Oranje Nassau.

Scores: Coen Stolp 6, Dave van Zonderen 5, Sven Heinsbroek 4, Heleen Vredenburg 2, Bram Kok, Sanne de Vos.

Zaandam Zuid-Stormvogels 15-19

Zaandam Zuid wist niet te winnen van koploper Stormvogels. De ploeg van trainer Michael Fritzen wilde graag kampioen worden van de vierde klasse, maar staat drie wedstrijden voor het eind op de vijfde plaats met zeven punten achterstand op de koploper.