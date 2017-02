Alex Geernaert: Van Ajax, via Qatar naar Westzaan

Ronald Goedheer Alex Geernaert: ,,Het voetbal wordt in Qatar op een heel andere manier beleefd dan wij gewend zijn.’’

WESTZAAN - Het bestuur van voetbalvereniging Westzaan werd twee weken onaangenaam verrast met het vertrek van trainer Michel Vogelaar. De oplossing werd met Alex Geernaert echter snel gevonden. En heel dicht bij huis. De veertigjarige Zaandammer was vorig seizoen nog aanvoerder van het vlaggenschip van de dorpsclub en bezit met het diploma TC1 ruimschoots voldoende om een vierdeklasser te trainen. Geernaert had jeugdselecties van onder meer KFC, Ajax, FC Volendam en FC Utrecht onder zijn hoede en deed zelfs ervaring op in het buitenland.

Door Dylan Vrisekoop en Eric Strouwen - 2-2-2017, 21:04 (Update 2-2-2017, 21:04)