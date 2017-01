Interland net voorkomen

Ronald Goedheer Scheidsrechter Juroen Koene: ’Ik trok mijn shirt uit en deed een stap naar voren. Die actie had het einde kunnen zijn van mijn scheidsrechterscarrière.

Naam: Juroen KoeneLeeftijd: 48Sport: VoetbalWoonplaats: Zaandam

Het was een hoogte- en dieptepunt ineen. Juroen Koene maakte zich dinsdag op voor zijn internationale debuut als zaalvoetbalscheidsrechter. Maar een official van de FIFA gooide vlak voor de aftrap roet in het eten. Omdat de Zaandammer niet ingeschreven staat als internationaal arbiter moest hij het doen met de functie van derde scheidsrechter.

Balen

,,Het zou wat zijn: op mijn 48ste nog mijn debuut als interlandscheidsrechter maken. Ik werd door de bond gebeld met de vraag of ik...