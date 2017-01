Frustratie kost OFC de kop

Ronald Goedheer Hassan Aanzi duelleert met Levan Jordania, de zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab Jordania.

DERDE DIVISIE - ,,Ik wil mijn entree terug!’’ En: ,,Gratis bier!’’ Dat OFC zondag halverwege al voor een kansloze opgave stond tegen laagvlieger Jong Achilles’29 (2-6), zorgde er niet voor dat het publiek bij de pakken neer ging zitten. De toeschouwers hielden de sfeer er aardig in met een aantal gevatte opmerkingen. Bij de Oostzaners op het veld heerste op dat moment vooral een gelaten stemming.

Door Sven Bersee - 30-1-2017, 0:50 (Update 30-1-2017, 0:50)

Oostzaners na rode kaarten Johnstone en De Jonge hard onderuit tegen beloften Achilles’29

OFC begon niet scherp aan de wedstrijd, wat in de derde minuut de 0-1 opleverde. Niek Versteegen werd diep gestuurde, omspeelde doelman Atam Koroglu simpel en tikte binnen. De vroege achterstand werd al snel ongedaan gemaakt. Carlos Groen rondde een perfecte pass van spits Rahim Abdul af en de thuisploeg had vanaf dat moment het heft in handen. Er leek weinig aan de hand voor de ploeg van trainer Imdat Ilgüy, ook al speelde die niet groots.

Dat beeld veranderde in een tijdsbestek van acht minuten volledig. Eerst was het Afghaans international Omid Popalzay die vanuit het niets de 1-2 maakte, waarna frustraties zich meester maakten van OFC. Rechtsback Darren Johnstone kreeg direct rood voor een overtreding van achteren en luttele seconden na het rustsignaal kon ook Romano de Jonge inrukken.

De Jonge schoot de bal met opzet in de dug-out van de bezoekers, die iets naar de middenvelder geroepen zouden hebben. Tussen de twee rode kaarten zaten hooguit drie minuten én de 1-3 van Versteegen, die doel trof met een gevoelig stiftje.

,,Persoonlijk ging het vandaag nog wel oké’’, zei Carlos Groen, de maker van de 1-1, na de 2-6 nederlaag. ,,Maar als team geven we het veel te makkelijk weg. In de eerste helft waren wij gewoon lekker aan het voetballen, maar komen zij vanuit het niets op 1-2, wij krijgen rood en zij maken er 1-3 van. Tja, dan is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld.’’

Groen gaf toe flink te balen van de rode kaarten van zijn teamgenoten Johnstone en vooral De Jonge. ,,Uiteraard baal je daarvan, maar hij weet zelf ook wel dat dat niet handig was. Het is dus gewoon vervelend dat het is gebeurd. Als je de wedstrijd hebt gezien weet je waarom het 2-6 is geworden, maar dit mag natuurlijk niet gebeuren.’’

Eerder dit seizoen kwam OFC in Groesbeek met tien man terug van een achterstand (het werd destijds 1-1), maar een punt zat er nu geen seconde in. Mochten de negen Oostzaners bij 1-3 nog hoop op punten koesteren, dan was die anderhalve minuut na rust wel definitief vervlogen. Imran Oulad Oumar maakte er 1-4 van.

Nadat Versteegen binnen het uur zijn derde en vierde treffer maakte en met de schoonheid van de 1-6 (wederom een prachtige stift) zelfs het thuispubliek verwende, leek een monsterscore in de maak. Maar bij zes tegentreffers bleef het. De tegen degradatie strijdende bezoekers oogden niet hongerig naar meer treffers, waar OFC de ruimtes klein hield en af en toe een plaagstootje uitdeelde.

In het laatste half uur viel er nog slechts één doelpunt, en wel voor OFC. Mike Brantjes werkte een corner tegen de touwen. De goal leidde niet tot een glimlach op het gezicht van de verdediger, die weet dat de beoogde vierde plaats op de ranglijst verder uit zicht raakt. Al wacht de nodige concurrenten nog wel puntaftrek voor het niet voldoen aan de eisen omtrent contractspelers voor derde divisie-clubs.

Groen richtte snel de blik op de komende speelronde, als Jong Den Bosch de opponent is. ,,Deze wedstrijd moeten we gauw vergeten. Gelukkig mogen we volgende week weer voetballen. Dan kunnen we deze nederlaag een beetje wegvegen.’’

OFC: Koroglu, Johnstone, Kewal, Brantjes, Sterk (59. Derlagen), De Jonge, Aanzi (63. El Yacoubi), Barakat (66. Wijdenbosch), Groen, Abdul, El Yaghmouri.