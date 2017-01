Dooijeweerd: ’Touwtjes wat strakker aantrekken’

Ronald Goedheer Davey Kho verving Bozkurt halverwege de tweede helft.

TWEEDE KLASSE - ,,Het was hotseknotsebegonia-voetbal, veel lange ballen, een typische eerste wedstrijd na de winterstop’’, sprak Zaanlandia-aanvoerder Murat Bozkurt na de remise tegen De Foresters (1-1).

Door Dylan Hoekzema - 30-1-2017, 0:48 (Update 30-1-2017, 0:48)

,,We moeten er weer inkomen. Maar het belangrijkste was niet te verliezen van een concurrent.’’

Dat had echter zomaar kunnen gebeuren. Aanvaller Daan Groot kreeg in blessuretijd een enorme kans op een tweede doelpunt voor De Foresters maar in vrije positie schoot hij tegen doelman Terry Bosma aan.

Een halfuur eerder scoorde Groot wel. Met een fraaie...