Persoonlijke fouten nekken Fortuna

EERSTE KLASSE - Fortuna Wormerveer opende de tweede seizoenshelft met een ruime nederlaag bij Zeeburgia (4-1). ,,Persoonlijke fouten hebben ons de das omgedaan’’, baalde trainer Martin de Groot.

De openingsfase was spectaculair. Al in de eerste minuut kwam de thuisploeg aan de leiding nadat Fortuna-keeper Nordin Bakker in de fout ging bij een hoekschop. De Wormerveerders antwoordden direct: Mandjano Manuputty maakte gelijk.

Via een strafschop kwam Zeeburgia, toegekend na vermeend hands van Robin Hoogstra, opnieuw op voorsprong. ,,Dat was in mijn ogen geen penalty, ik zag het als aangeschoten hands.’’

In de jacht op een nieuwe gelijkmaker incasseerde Fortuna voor de rust een derde tegentreffer. Ian Mac-Donald gleed weg en Zeeburgia profiteerde. In de tweede helft leidde een misverstand tussen Bakker en Hoogstra nog tot de 4-1.

In de laatste twintig minuten speelde Fortuna met tien man, nadat Milan Klopper een directe rode kaart kreeg voorgehouden. ,,Een terechte rode kaart’’, vond De Groot, die ondanks de verloren dag een lichtpuntje zag. ,,De zestienjarige Thijs Hesp debuteerde op rechtsback en speelde prima.’’