Fortuna (v): Eén helft gelijkwaardig

Ronald Goedheer Emma Hofstra (Fortuna) troeft deze keer haar tegenstandster van Achille af.

BEKERVOETBAL - De voetbalsters van Fortuna Wormerveer bleken zondag niet in staat om eredivisionist Achilles’29 beentje te lichten. De thuisploeg hield lang stand, maar na de openingstreffer op slag van rust namen de bezoekers in het bekerduel het heft stevig in handen.

Door Erik-Jan Aafjes - 30-1-2017, 0:45 (Update 30-1-2017, 0:45)

Fortuna Wormerveer was één van de acht amateurploegen die de achtste finales haalden, waarin de acht eredivisionisten voor het eerst hun opwachting maakten. Uiteraard begon Achilles als favoriet aan het duel, maar omdat de ploeg uit Groesbeek niet de sterkste...