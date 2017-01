Vrouwen De Ham van hatelijke nul af

WORMERVEER - De waterpolosters van De Ham zijn van de hatelijke nul af. De Wormerveerse eredivisionist pakte zaterdag de eerste punten in deze competitie door Het Ravijn met 12-11 te verslaan. Een dag later verloor de Zaanse ploeg met 7-16 van Polar Bears. Met name dankzij een dramatische derde periode (1-8).

De vreugde-explosie in het kamp van De Ham was zaterdagavond groot. ,,De stress van het laatste half jaar kwam eruit’’, gaf aanvoerster Michon Kussendrager toe. ,,Het doet natuurlijk toch wel iets met je als je elf wedstrijden op rij verliest. Er was wel even een ontlading na het eindsignaal.’’

Trainer Bas de Boer volgde de wedstrijd op een hotelkamer via internet. Hij moest vanwege werk noodgedwongen verstek laten gaan. ,,Elke registratie van de wedstrijd kon ik zien. Het was bloedstollend spannend.’’ Jan-Bram van Luit en Sven Gravesteijn namen in het zwembad de honneurs waar. Van Luit erkende na afloop onmiddellijk dat De Ham profiteerde van onderschatting door de tegenstander. ,,Maar die meiden van De Ham hebben geknokt voor wat ze waard zijn en de overwinning ook afgedwongen.’’

Een dag later leken de Wormerveersen tot aan de rust op weg om de eerste zege een goed vervolg te geven. Tegen Polar Bears werd met 7-7 aan het derde kwart begonnen. ,,De euforie was nog volop aanwezig bij de speelsters’’, keek De Boer na afloop terug op het duel. ,,Maar vanaf het begin van de derde periode speelde Polar Bears keiharde pressing. Wij hadden afgesproken dat we actiever in de aanval zouden worden en meer zouden bewegen. Het tegengestelde gebeurde: we speelden statisch.’’ In de derde periode maakte keepster Joy van Zaadnoordijk haar debuut. ,,Het lag absoluut niet aan haar’’, benadrukte De Boer. ,,Het verschil werd echt door Polar Bears gemaakt. De tegenstander speelde net even slimmer dan wij.’’

De Ham-Het Ravijn 12-11. Periodestanden: 3-1, 4-3, 3-2, 2-5. Scores De Ham: Danielle Willemsen 4, Amy Rozemeijer 3, Michon Kussendrager 2, Gitta Mors, Rachelle Steur, Regina van ’t Veer, Blom van de Velde.

De Ham-Polar Bears 7-16. Periodestanden: 5-4, 0-2, 1-8, 1-1. Scores De Ham: Michon Kussendrager 2, Gitta Mors, Amy Rozemeijer, Rachelle Steur, Danielle Willemsen.