Opmerkelijke blunder tegenstander De Ham

Ronald Goedheer Kjeld Gravesteijn legt namens De Ham aan voor de openingstreffer.

WATERPOLO - Een blunder van de coach van Brandenburg hielp de waterpoloërs van De Ham zaterdag aan de winnende treffer (11-10). De thuisploeg kreeg een strafworp, omdat Brandenburg-speler Ralph Jansen, die een straf uitzat, het veld inzwom nadat hij vanaf de kant daartoe was gesommeerd.

Door Sylvia van Essen - 30-1-2017, 0:39 (Update 30-1-2017, 0:39)

Het incident had plaats nadat Dennis van der Linde een strafworp had gemist. De bal kaatste via de lat in de handen van Tom Geestman. Jansen - die de strafworp had veroorzaakt en voor de overtreding een tijdstraf kreeg - had het veld in mogen komen als Van der Linde had gescoord, of een speler van Brandenburg de bal had onderschept. Maar nu de aanval van De Ham ononderbroken doorliep bleef zijn straf gehandhaafd.

Het duurde een paar seconden voor de scheidsrechters reageerden op de protesten van De Ham. Het spel werd stilgelegd en na een kort overleg tussen de arbiters kreeg de thuisploeg, zoals de regels voorschrijven, een nieuwe strafworp toekekend. Deze keer eiste Floris van ’t Veer de bal op en hij benutte het buitenkansje wel: 11-10.

Daarmee kwam De Ham met de schrik vrij tegen het lager geklasseerde Brandenburg. De Wormerveerders, die volop in strijd zijn voor een plek in de play-offs, speelden niet hun beste wedstrijd van het seizoen. Het duel ging gelijkop; bij rust keek De Ham zelfs tegen een achterstand aan: 4-5.

De vierde periode werd begonnen met een gelijke stand (7-7). Brandenburg kwam met ruim een minuut op de klok op 10-10, waarna de opmerkelijke coachingsfout van hun coach de bezoekers alsnog de das om deed.

Periodestanden: 3-2, 1-3, 3-2, 4-3. Scores De Ham: Floris van ’t Veer 4, Stephen Gravestein 2, Sjoerd Beets, Tom Geestman, Kjeld Gravesteijn, Dennis van der Linde, Jeremy van der Linde.