KZ ’niet écht getest’ door DVO

Ronald Goedheer Stijn van der Vegt zet de 16-10 op het scorebord.

ZAALKORFBAL - Voor aanvang van de confrontatie tegen laagvlieger DVO was het vooral de vraag in hoeverre KZ zich wist te herstellen van de zeperd van vorige week. Toen leed de ploeg van trainer Maarten van Woerkom een uiterst pijnlijke nederlaag tegen hekkensluiter AW/DTV, de ploeg die tot dan toe geen wedstrijd in de Korfbal League wist te winnen.

Door Daan Keijzer - 30-1-2017, 0:37 (Update 30-1-2017, 0:37)

DVO bleek de ideale tegenstander om de opgelopen kater te verzachten. Zonder te imponeren legde KZ de bezoekers uit Bennekom over de knie...