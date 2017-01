’We hebben het een beetje weggegeven’

VOLLEYBAL - De volleyballers van Zaanstad gingen zaterdag met 3-1 onderuit bij koploper Sliedrecht Sport. Ondanks de nederlaag in Zuid-Holland heeft de Zaandamse ploeg nog altijd het minste aantal verliespunten in de topdivisie, maar wordt het nu wel een lastiger verhaal om het gat in de drie inhaalwedstrijden te dichten.

Door Sven Bersee - 30-1-2017, 0:34 (Update 30-1-2017, 0:34)

,,Direct na de wedstrijd zaten we allemaal in de kleedkamer met het gevoel dat we overklast waren’’, zei Zaanstad-trainer Vincent Pirovano. ,,Maar zondagochtend bekeek ik de videobeelden van de wedstrijd en daarop was te zien dat we het ook wel een beetje hebben weggegeven.’’

Zaanstad ging prima van start en won de eerste set met 26-28. In de tweede set gaf de ploeg daar aanvankelijk een prima vervolg aan. ,,We stonden tot 17-19 voor en hadden tot dat moment de controle over de wedstrijd, maar door domme fouten gaven we de set weg. Iets wat ons in goeden doen wellicht niet was overkomen. Vervolgens was Sliedrecht ontketend. Zij waren in de derde en vierde set niet te houden. Had je die tweede set gewonnen, dan was je met een heel ander gevoel aan de derde set begonnen.’’

En dus nam Pirovano zijn ploeg wel het een en ander kwalijk, al besefte de oefenmeester ook dat hij weer met personele problemen te kampen had. Zo waren er door een krappe bank amper wissels mogelijk. En buitenaanvaller Erwin Huinen speelde wel, maar was merkbaar niet helemaal fit.

Pirovano wilde niet te veel aandacht schenken aan het feit dat nummer drie Zaanstad er qua verliespunten nog altijd beter voor staat dan Sliedrecht. ,,Met één wedstrijd verschil kun je gaan rekenen, maar wij hebben maar liefst drie duels minder gespeeld dan Sliedrecht. De kans dat je daarin de volle buit pakt, is niet heel groot. Wij moeten in die inhaalwedstrijden vol aan de bak om het gat te dichten.’’

Volgende week wordt het verschil zelfs vergroot naar vier wedstrijden, als Sliedrecht op bezoek gaat bij Compaen en Zaanstad niet in actie komt. Dat komt Pirovano niet eens slecht uit. ,,Met het oog op de geblesseerden in mijn selectie is het niet verkeerd dat wij nu een weekje vrij zijn.’’