Nieuwe dreun voor Compaen

Ronald Goedheer De zichtbaar geïrriteerde Compaen-trainer Sandor Rieuwers probeert tevergeefs om het tijd tij te keren.

VOLLEYBAL - Een week nadat de volleyballers van Compaen de beladen derby tegen Zaanstad kansloos met 3-0 verloren, deelde degradatiekandidaat Dordrecht een nieuwe dreun uit aan de Oostzaners: 1-3.

Door Sam van der Loo - 30-1-2017, 0:33 (Update 30-1-2017, 0:33)

Na afloop van het duel dook het Compaen-kamp direct de kleedkamer in voor ’spoedoverleg’. De teleurstelling was bij de aftocht duidelijk van de gezichten af te lezen. Ook voor trainer Sandor Rieuwers, die na een half uur als eerste uit de kleedkamer kwam, was de deceptie enorm. ,,Ik heb mijn spelers net verteld...