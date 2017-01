Maarten van Woerkom (KZ): prioriteiten verschuiven’

KOOG AAN DE ZAAN - De pijnlijke nederlaag zondag bij hekkensluiter AW/DTV voorkwam niet dat de korfballers van KZ/Hiltex vanavond aan de tweede seizoenshelft beginnen op de vierde plek. Tegenstander in sporthal De Koog is DVO.

Dat Blauw Wit de verwachte nederlaag leed bij LDODK (waardoor KZ/Hiltex op de plek bleef staan die aan het eind van de rit recht geeft op deelname aan de play-offs) was zondag voor de Kogers slechts een doekje voor het bloeden in een week die niet alleen vanwege de onverwachte nederlaag roerig was. Zowel routinier Tim Bakker als trainer Maarten van Woerkom maakten in de aanloop naar het duel tegen AW/DTV bekend het aan het eind van het seizoen voor gezien te houden.

Het besluit van de aanvoerder - die in september vader werd en enkele maanden geleden al afscheid nam als international - hing al langer in de lucht, de mededeling van de trainer was een grotere verrassing.

Van Woerkom is bezig aan zijn eerste seizoen als individueel hoofdtrainer. Het jaar daarvoor deelde hij het leiderschap met Chris Kaper, en na diens ontslag met Wim Bakker. ,,Ik heb het nog altijd heel goed naar mijn zin bij KZ’’, benadrukt Van Woerkom. ,,De sfeer binnen de club is ook nog altijd goed.’’

,,Maar mijn prioriteiten verschuiven'', verklaart de oefenmeester zijn besluit om na dit seizoen te vertrekken bij KZ. ,,Mijn vrouw moet thuis steeds meer gaten dichtlopen. Dat doet ze zonder zeuren. Maar ik vind het gewoon niet zo eerlijk meer tegenover haar, dat ik zo vaak weg ben voor het korfballen. Bovendien mis ik te veel van het opgroeien van mijn kinderen. Dit is een tijd die ik niet meer terug krijg.''