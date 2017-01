Mark Kranendonk: ’Er zit nog rek in groep Assendelft’

Ronald Goedheer Mark Kranendonk: ,,Ik ben nog niet de trainer die rustig achterover kan leunen, omdat hij toch wel gebeld wordt door een paar clubs.’’

ASSENDELFT - Onder Guillaume Groot maakte Assendelft in de afgelopen jaren de sprong van de derde naar de eerste klasse. Mede gezien de financiële middelen heeft de club daarmee al het ogenschijnlijk onmogelijke gepresteerd. Voor de opvolger van Groot lijkt weinig eer te behalen. Maar daar denkt Mark Kranendonk, die de ploeg vanaf volgend seizoen onder zijn hoede heeft, anders over. ,,Guillaume heeft fantastisch werk geleverd, maar het spelen van eerste klasse is al een uitdaging op zich. Het is bovendien niet zo dat er geen rek meer in zit.’’

Door Sven Bersee - 27-1-2017, 13:28 (Update 27-1-2017, 14:52)