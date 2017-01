Spelerscontracten: ’Strijd tegen oneerlijke concurrentie’

Archieffoto OFC en De Dijk: twee teams uitzonderingen in de derde divisie zondag. Beide ploegen blijft een puntenstraf bespaard.

OOSTZAAN - Het besluit van de licentiecommissie van de KNVB om hard op te treden tegen de clubs die niet voldoen aan het ’contractreglement’ pakt uitermate goed uit voor OFC. De ploeg van trainer Imdat Ilguy wordt niet getroffen door de uitgedeelde straffen en wint drie punten op vrijwel alle concurrenten. Met als gevolg dat het bereiken van de vierde plaats - die veel gevallen een plek in de nacompetitie oplevert - serieus in zicht is.

Door Van onze verslaggevers - 26-1-2017, 18:28 (Update 26-1-2017, 18:29)

De derde divisie zondag, waarin OFC...